Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina Giovedì 09 Aprile 2026

Accoltellamento a Trescore, la decisione del gip: il 13enne in comunità

IL CASO. Dopo l’aggressione a Trescore dello scorso 25 marzo, il giudice ha disposto il collocamento in comunità per il ragazzo, seguendo le indicazioni della Neuropsichiatria infantile.

Redazione Web
Redazione Web
Accoltellamento a Trescore, la decisione del gip: il 13enne in comunità
Davanti alle scuole medie di Trescore
(Foto di Colleoni)

Brescia

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Brescia, Daniela Martino, ha disposto il collocamento in comunità per il 13enne accusato del tentato omicidio della professoressa Chiara Mocchi, insegnante di Trescore Balneario.

La decisione è arrivata nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, quando il gip ha sciolto la riserva espressa al termine dell’udienza dello scorso 2 aprile. Nei confronti del ragazzo è stata applicata una misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario, eseguita nelle forme del collocamento in una comunità.
La struttura dovrà essere individuata tenendo conto delle indicazioni del reparto di Neuropsichiatria infantile, elemento ritenuto centrale nella valutazione del caso.

Il fatto

L’episodio risale allo scorso 25 marzo a Trescore Balneario: il 13enne è accusato di aver aggredito la docente Chiara Mocchi con l’intento di ucciderla. La vicenda ha scosso profondamente la comunità scolastica e il territorio.

Dopo l’arresto, il ragazzo era stato portato davanti al Tribunale per i minorenni di Brescia. Il giudice si era riservato la decisione sulle misure da adottare, alla luce anche delle valutazioni sanitarie e psicologiche.
Restano ora da definire i tempi e la struttura che accoglierà il ragazzo, secondo le indicazioni degli specialisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trescore Balneario
Brescia
Giustizia, Criminalità
Processo
Criminalità
Sociale
Minoranze
Questioni sociali (generico)
Chiara Mocchi
Tribunale per i minorenni di Brescia