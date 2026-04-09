Accoltellamento a Trescore, la decisione del gip: il 13enne in comunità

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Brescia, Daniela Martino, ha disposto il collocamento in comunità per il 13enne accusato del tentato omicidio della professoressa Chiara Mocchi, insegnante di Trescore Balneario.

La decisione è arrivata nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, quando il gip ha sciolto la riserva espressa al termine dell’udienza dello scorso 2 aprile. Nei confronti del ragazzo è stata applicata una misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario, eseguita nelle forme del collocamento in una comunità.

La struttura dovrà essere individuata tenendo conto delle indicazioni del reparto di Neuropsichiatria infantile, elemento ritenuto centrale nella valutazione del caso.

Il fatto

L’episodio risale allo scorso 25 marzo a Trescore Balneario: il 13enne è accusato di aver aggredito la docente Chiara Mocchi con l’intento di ucciderla. La vicenda ha scosso profondamente la comunità scolastica e il territorio.