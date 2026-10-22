Addio a Testa, il lungo impegno a Trescore
IL LUTTO. Insegnante, Mario per anni aveva partecipato attivamente alla vita politica e amministrativa della cittadina termale.Lettura 1 min.
Trescore
Si è spento a 79 anni Mario Testa, storico amministratore comunale di Trescore, protagonista della vita pubblica del paese tra gli Anni Ottanta e Novanta. Consigliere, assessore e vicesindaco, ha dedicato 20 anni all’amministrazione pubblica, seguendo in particolare le questioni urbanistiche e i progetti di sviluppo del territorio. La sua esperienza amministrativa si è conclusa nel 1999.
Originario del Lazio, Testa aveva insegnato all’ex Inapli di Trescore. Lascia il figlio Massimo, la compagna Rosanna e i familiari. L’ultimo saluto sarà oggi alle 15 nella chiesina di Lourdes, accanto alla parrocchia. La salma è visitabile alla casa del commiato Monieri, in via Roma.
I ricordi degli amici e colleghi
A ricordarlo sono gli amici e gli ex amministratori con cui ha condiviso una lunga stagione di impegno politico e amministrativo. Tra questi l’ex sindaco Mario Sigismondi, che ha lavorato al suo fianco durante gli anni alla guida del Comune. «Mario è stato vicesindaco e assessore durante i due mandati del sindaco Alessandro Tommasini, dal 1985 al 1990 e dal 1990 al 1995, e nel mio primo mandato da sindaco, dal 1995 al 1999. Era una persona intelligente, capace di sostenere le proprie idee. Nel settore urbanistico seguiva le questioni con grande attenzione».
Tra i passaggi più significativi di quegli anni c’è il progetto dell’area feste alle Stanze. «Il progetto fu premiato in una manifestazione a Erba. Era una delle mie prime uscite da sindaco e la ricordo bene», racconta Sigismondi. «C’erano grande fiducia e amicizia. Abbiamo condiviso responsabilità e decisioni, lavorando per Trescore», aggiunge.
Un ricordo condiviso anche da Erminio Cattaneo, amico ed ex amministratore comunale:«Quando ero più giovane, Mario mi ha fatto da maestro. Era uno che faceva bene le cose». Anche Patrizio Ongaro, oggi segretario del Pd di Trescore, ricorda il contributo di Testa alla riqualificazione del centro paese. «Il futuro delle due grandi corti era un tema importante, sul quale l’amministrazione comunale aveva valutato le possibili opportunità di sviluppo» ricorda Ongaro. Per molti cittadini di Trescore resta il ricordo di un amministratore che ha dedicato anni al paese, condividendo con i colleghi progetti e scelte per il suo futuro.
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