Addio a Testa, il lungo impegno a Trescore

Si è spento a 79 anni Mario Testa, storico amministratore comunale di Trescore, protagonista della vita pubblica del paese tra gli Anni Ottanta e Novanta. Consigliere, assessore e vicesindaco, ha dedicato 20 anni all’amministrazione pubblica, seguendo in particolare le questioni urbanistiche e i progetti di sviluppo del territorio. La sua esperienza amministrativa si è conclusa nel 1999.

Originario del Lazio, Testa aveva insegnato all’ex Inapli di Trescore. Lascia il figlio Massimo, la compagna Rosanna e i familiari. L’ultimo saluto sarà oggi alle 15 nella chiesina di Lourdes, accanto alla parrocchia. La salma è visitabile alla casa del commiato Monieri, in via Roma.

I ricordi degli amici e colleghi

A ricordarlo sono gli amici e gli ex amministratori con cui ha condiviso una lunga stagione di impegno politico e amministrativo. Tra questi l’ex sindaco Mario Sigismondi, che ha lavorato al suo fianco durante gli anni alla guida del Comune. «Mario è stato vicesindaco e assessore durante i due mandati del sindaco Alessandro Tommasini, dal 1985 al 1990 e dal 1990 al 1995, e nel mio primo mandato da sindaco, dal 1995 al 1999. Era una persona intelligente, capace di sostenere le proprie idee. Nel settore urbanistico seguiva le questioni con grande attenzione».

Tra i passaggi più significativi di quegli anni c’è il progetto dell’area feste alle Stanze. «Il progetto fu premiato in una manifestazione a Erba. Era una delle mie prime uscite da sindaco e la ricordo bene», racconta Sigismondi. «C’erano grande fiducia e amicizia. Abbiamo condiviso responsabilità e decisioni, lavorando per Trescore», aggiunge.