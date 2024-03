«Adotta un’aiuola», ma anche uno spartitraffico: c’è il bando

Adottare una rotonda, un’aiuola, un parco o un tratto di viale alberato per contribuire alla manutenzione, alla promozione e alla cura del verde pubblico. Il Comune di Trescore cerca candidati che vogliano impegnarsi per gestire il taglio dell’erba, la potatura e il mantenimento delle essenze all’interno delle aree verdi pubbliche. In cambio dell’impegno di imprese, privati e associazioni, tramite un contratto di sponsorizzazione verrà concessa l’apposizione di un cartello pubblicitario. Una formula di «do ut des» che all’amministrazione comunale permetterà di risparmiare alcune risorse, evitando conflitti di interesse tra pubblico e privato, e alle imprese di farsi conoscere grazie a un impegno tangibile per la cittadina capoluogo della Val Cavallina.

Le aree candidate

La Giunta ha approvato un primo elenco delle aree da candidare, ma il Comune resta aperto a valutare altre proposte. Tra queste ci sono le zone a verde pubblico di piazza Dante e dell’incrocio tra viale Locatelli e via Ospedale, l’aiuola spartitraffico di via Nazionale all’angolo con via Paglia, quelle davanti all’ospedale, su viale Rimembranze, via Abbadia e il verde tra via Suardi e la Statale 42, viale Rimembranze e via Roma, via Paglia e via Mandalì e all’incrocio tra via Resistenza e via Locatelli. Richieste via Pec all’ufficio Affari generali del Comune.