Alghe nel lago d’Endine: «In tanti anni mai vista una simile esplosione»

Situazione pesante tra Endine e Ranzanico

La situazione era particolarmente pesante nella parte di lago compresa fra Endine e Ranzanico: al K Beach di Endine il titolare Aldo Kola non usa mezzi termini: «Impressionante... non abbiamo mai visto una situazione del genere . I pedalò erano bloccati dalle alghe, tanti nostri clienti rinunciavano al loro utilizzo. Il problema è che gli anni scorsi l’Autorità di bacino effettuava una prima raccolta prima dell’inizio della stagione estiva, in tarda primavera. Quest’anno abbiamo dovuto aspettare metà luglio. Possiamo però dire che il lavoro è stato ben fatto, e mi auguro che se ci sarà bisogno venga ripetuto anche ad agosto».

«Il problema è evidente – aggiunge Omar Sangalli del negozio Tutto Pesca Lago Endine di Ranzanico – possiamo certamente dire che si tratta di un fenomeno eccezionale, perché si è manifestato con largo anticipo rispetto agli anni scorsi: di fatto, appena ha iniziato a fare caldo, le piante erano già almeno il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Se non si interveniva per tempo, luglio e agosto sarebbero stati mesi estremamente critici. Tuttavia sostenere che la proliferazione delle piante acquatiche renda impossibile la pratica della pesca mi pare esagerato: non dimentichiamoci che, all’incirca, il lago è coperto da piante acquatiche per un 10% della sua superficie».

Situazione migliore a Monasterolo

Ora però già dal fine settimana che sta per iniziare la situazione è nettamente migliorata. L’Autorità di bacino dei laghi di Iseo Endine e Moro, con la sua controllata Manutenzione e Promozione Laghi, si era messa a disposizione della Provincia di Bergamo, ente competente per questo tipo di interventi, e ha dovuto attendere il via libera da Via Tasso per tagliare le piante acquatiche almeno nella loro parte sommitale, quella che si sta espandendo sulla superficie del lago: ne sono già state raccolte per oltre 200 quintali di peso. Un intervento che secondo il giudizio del Circolo culturale Valle Cavallina rischia di essere soltanto un tampone provvisorio e non risolutivo, all’insegna di un’emergenza che invece avrebbe bisogno di una programmazione di lungo periodo per adeguare la rete fognaria e migliorare la gestione dei canneti, considerati un filtro naturale in grado di trattenere gli elementi inquinanti.