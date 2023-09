Area archeologica Cavellas, nuova campagna: si cercano i resti di una casa

Gli scavi fino al 29 settembre

«Quest’anno puntiamo a esplorare i resti di una nuova casa, ancora non studiata, come del resto gran parte del sito – spiega Matteoni –. Si trova accanto a un’abitazione di cui ci siamo occupati nel corso della campagna precedente. Mettendo a confronto i risultati potremo capire se le dinamiche abitative siano state le stesse in entrambi i luoghi». Quello in programma si annuncia come un lavoro lungo, che richiederà una complessa fase di analisi. Le conclusioni saranno affidate ad articoli specialistici, che faranno il paio con quelli ancora in fase di limatura sulle quattro settimane d’indagine nel sito casazzese tra il 2021 e il 2022, con il rinvenimento, tra l’altro, di diversi utensili, ceramiche, una macina, una specie di fornetto e travi bruciate. In ogni caso, al termine dell’attuale tornata di scavi, fissato al 29 settembre, il Museo e gli archeologi della Cattolica organizzeranno un evento pubblico per illustrare le novità emerse su Cavellas, un insediamento, che, tra battute d’arresto e riprese, rimase attivo per circa 500 anni tra il I e il VI secolo dopo Cristo.