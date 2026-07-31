Berzo San Fermo, erbe aromatiche sul feretro per l’addio al giovane chef

Un ultimo gesto che nella sua semplicità ha raccontato una vita intera. Nella parrocchiale di Berzo San Fermo, dove giovedì mattina 30 luglio è stato celebrato il funerale di Michele Cambianica, il cuoco morto a 27 anni a causa di un male incurabile, sul feretro è stato appoggiato un cuscino di erbe aromatiche.

Michele Cambianica Un omaggio al suo legame con la cucina, una passione coltivata fin da ragazzo, diventata negli anni una vocazione e poi un lavoro. Quello stesso mondo della ristorazione che lo ha visto diventare grande professionalmente si è stretto ieri mattina attorno alla mamma Cristina, al papà Marco e al fratello Massimo, alla presenza di una grande folla composta da amici e rappresentanti della comunità locale. La celebrazione è stata accompagnata dalla corale del paese, diretta dal sindaco Luciano Trapletti.

Nell’omelia il parroco don Marco Gibellini ha affidato alla folla un messaggio di speranza: «Oggi piangiamo perché non possiamo più vedere Michele, ma la luce che ha acceso nella vita delle persone continua a vivere.Come le stelle, il bene non muore insieme a chi lo compie, rimane nel cuore di chi lo ha incontrato». Presenti al funerale numerosi professionisti della ristorazione, per testimoniare la stima costruita negli anni verso Michele: quasi tutti indossavano la divisa da lavoro.