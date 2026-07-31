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Cronaca / Valle Cavallina Venerdì 31 Luglio 2026

Berzo San Fermo, erbe aromatiche sul feretro per l’addio al giovane chef

I FUNERALI. In tanti ai funerali di Michele Cambianica. Lo chef Philippe Léveillé: «Non ho perso un cuoco, ma un vero amico».

Lettura 1 min.
Monica Armeli
Monica Armeli
Berzo San Fermo, erbe aromatiche sul feretro per l’addio al giovane chef
L’ingresso del feretro in chiesa

Un ultimo gesto che nella sua semplicità ha raccontato una vita intera. Nella parrocchiale di Berzo San Fermo, dove giovedì mattina 30 luglio è stato celebrato il funerale di Michele Cambianica, il cuoco morto a 27 anni a causa di un male incurabile, sul feretro è stato appoggiato un cuscino di erbe aromatiche.

Berzo San Fermo, erbe aromatiche sul feretro per l’addio al giovane chef
Michele Cambianica

Un omaggio al suo legame con la cucina, una passione coltivata fin da ragazzo, diventata negli anni una vocazione e poi un lavoro. Quello stesso mondo della ristorazione che lo ha visto diventare grande professionalmente si è stretto ieri mattina attorno alla mamma Cristina, al papà Marco e al fratello Massimo, alla presenza di una grande folla composta da amici e rappresentanti della comunità locale. La celebrazione è stata accompagnata dalla corale del paese, diretta dal sindaco Luciano Trapletti.

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Nell’omelia il parroco don Marco Gibellini ha affidato alla folla un messaggio di speranza: «Oggi piangiamo perché non possiamo più vedere Michele, ma la luce che ha acceso nella vita delle persone continua a vivere.Come le stelle, il bene non muore insieme a chi lo compie, rimane nel cuore di chi lo ha incontrato». Presenti al funerale numerosi professionisti della ristorazione, per testimoniare la stima costruita negli anni verso Michele: quasi tutti indossavano la divisa da lavoro.

«Non ho perso un cuoco: ho perso un amico, un compagno di viaggio, un ragazzo pieno di entusiasmo, energia, positività. Un esempio per tutti noi»

Al termine della celebrazione è intervenuto Philippe Léveillé, chef del ristorante stellato Miramonti l’Altro, dove Michele lavorava da tre anni a Concesio, nel Bresciano: «Non ho perso un cuoco: ho perso un amico, un compagno di viaggio, un ragazzo pieno di entusiasmo, energia, positività. Un esempio per tutti noi». Accanto a lui c’erano i rappresentanti della brigata del locale stellato che per la giornata del funerale ha scelto di chiudere in segno di lutto. Nel suo intervento il cuoco francese ha utilizzato parole commoventi: «Michele, un buon lavoro lo hai sempre fatto. Ma, oltre al lavoro, ci hai insegnato molto di più: il valore della forza, della speranza e della volontà di non arrendersi mai». Al termine della cerimonia il feretro è stato accompagnato fuori dalla chiesa da un applauso durato oltre due minuti.

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