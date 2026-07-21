Camion contro furgone a Ranzanico, due feriti e traffico in tilt. Strada chiusa fino alle 20.30
L’INCIDENTE. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 17 di martedì 21 luglio. È intervenuto l’elisoccorso. Il traffico sulla statale 42 è andato in tilt. La strada è stata riaperta solo verso le 20.30.Lettura meno di un minuto.
Ranzanico
Un incidente tra un mezzo pesante e un furgoncino sulla statale 42 all’altezza di Ranzanico sta causando diversi disagi alla viabilità nella zona del Lago d’Endine.
Lo schianto è avvenuto martedì 21 luglio intorno alle 15.15. Sul posto sono stati chiamati subito i soccorsi che sono intervenuti con un’ambulanza della Croce Blu di Lovere e un’automedica. Viste le condizioni di un ferito è stato allertato anche l’elisoccorso che ha trasportato un uomo in ospedale al «Papa Giovanni» in codice giallo di media gravità.
Per soccorrere i feriti, si è dovuto chiudere la strada e sul posto si sono create lunghe code. La strada è stata riaperta solo verso le 20.30.
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