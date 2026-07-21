Camion contro furgone a Ranzanico, due feriti e traffico in tilt. Strada chiusa fino alle 20.30

Un incidente tra un mezzo pesante e un furgoncino sulla statale 42 all’altezza di Ranzanico sta causando diversi disagi alla viabilità nella zona del Lago d’Endine .

I soccorsi intervenuti a Ranzanica per l’incidente che ha paralizzato la circolazione martedì 21 luglio intorno alle 17.17

Lo schianto è avvenuto martedì 21 luglio intorno alle 15.15. Sul posto sono stati chiamati subito i soccorsi che sono intervenuti con un’ambulanza della Croce Blu di Lovere e un’automedica. Viste le condizioni di un ferito è stato allertato anche l’elisoccorso che ha trasportato un uomo in ospedale al «Papa Giovanni» in codice giallo di media gravità.