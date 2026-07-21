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Cronaca / Valle Cavallina Martedì 21 Luglio 2026

Camion contro furgone a Ranzanico, due feriti e traffico in tilt. Strada chiusa fino alle 20.30

L’INCIDENTE. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 17 di martedì 21 luglio. È intervenuto l’elisoccorso. Il traffico sulla statale 42 è andato in tilt. La strada è stata riaperta solo verso le 20.30.

Lettura meno di un minuto.
Camion contro furgone a Ranzanico, due feriti e traffico in tilt. Strada chiusa fino alle 20.30
Traffico paralizzato sulla statale 42 nella zona del Lago d’Endine a causa di un incidente in cui si sono scontrati un camion e un furgoncino. Martedì 21 luglio 2026.

Ranzanico

Un incidente tra un mezzo pesante e un furgoncino sulla statale 42 all’altezza di Ranzanico sta causando diversi disagi alla viabilità nella zona del Lago d’Endine.

Camion contro furgone a Ranzanico, due feriti e traffico in tilt. Strada chiusa fino alle 20.30
I soccorsi intervenuti a Ranzanica per l’incidente che ha paralizzato la circolazione martedì 21 luglio intorno alle 17.17

Lo schianto è avvenuto martedì 21 luglio intorno alle 15.15. Sul posto sono stati chiamati subito i soccorsi che sono intervenuti con un’ambulanza della Croce Blu di Lovere e un’automedica. Viste le condizioni di un ferito è stato allertato anche l’elisoccorso che ha trasportato un uomo in ospedale al «Papa Giovanni» in codice giallo di media gravità.

Per soccorrere i feriti, si è dovuto chiudere la strada e sul posto si sono create lunghe code. La strada è stata riaperta solo verso le 20.30.

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