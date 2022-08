Casazza piange Dino, oggi i funerali. «Raccontava flora e fauna nel suo diario social»

«Orobie 360 The next level» era il suo diario di bordo. Una pagina Facebook ricca di fotografie e contenuti, in cui dal 2014 Dino Pagliani - l’assicuratore (istruttore liquidatore) 51enne di Casazza morto domenica a Valbondione mentre stava facendo arrampicata - riportava le tappe dei suoi itinerari più suggestivi in montagna. Sulla pagina social Pagliani scriveva consigli pratici e tecnici e spunti sulla flora e la fauna, corredati da un apparato fotografico e dalle cartine dei percorsi attraversati. «Orobie 360 The next level» nasceva per essere una guida virtuale per tutti gli appassionati ed escursionisti come lui. L’ultimo aggiornamento risale al 18 agosto.