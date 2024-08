Casazza, restituita la salma di Ivasiuk. La famiglia si affida a due avvocati

Arresti che il gip Lucia Graziosi non ha convalidato. E, contro questa decisione, il pm Silvia Marchina ha depositato il ricorso in Cassazione. Nel ricorso, il pm ha rilevato come non sia ancora chiaro se la morte di Ivasiuk sia stata provocata dal pugno sferrato dal 29enne (difeso dall’avvocato Pietro Funaro), dal colpo di bicchiere alla nuca, dalla caduta in terra o da tutti questi eventi in concatenazione. Il calabrese, peraltro, non si era allontanato dal luogo del fatto, ma aveva avvisato il 112 e messo in atto le manovre di rianimazione. Per lui, la stessa Procura aveva riqualificato l’accusa da omicidio volontario in preterintenzionale. Come detto, il secondo uomo (assistito dall’avvocato Cristina Pizzocaro) è invece accusato di favoreggiamento in quanto il marocchino che avrebbe colpito con il bicchiere la vittima si è allontanato con la sua auto.