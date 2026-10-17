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Cronaca / Valle Cavallina Sabato 17 Ottobre 2026

Chiude l’unico bar del centro storico di Luzzana: appello al Comune

COMMERCIO. L’unico locale rimasto nel centro storico di Luzzana, il «Mini Bar» di via Chiesa, chiuderà i battenti entro fine 2026 dopo oltre 40 anni di attività.

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Daniele Foffa
Daniele Foffa

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Chiude l’unico bar del centro storico di Luzzana: appello al Comune
Il «Mini Bar» in centro storico a Luzzana

Luzzana

L’unico locale rimasto nel centro storico di Luzzana, il «Mini Bar» di via Chiesa, chiuderà i battenti entro fine 2026 dopo oltre 40 anni di attività. Chi lo gestisce dovrebbe andare in pensione e la proprietà non sembra intenzionata a mantenere in vita l’esercizio, che tuttavia rappresenta un vivace punto di ritrovo quotidiano per anziani e pensionati, giovani e lavoratori.

La notizia non è passata nell’indifferenza: l’associazione «Il Gigante», in particolare, ha indetto una raccolta firme (con annesso aperitivo) per domani dalle 11 alle 13 proprio davanti al «Mini Bar»: l’obiettivo è avviare un confronto che possa aprire a nuove possibilità e scongiurare la scomparsa di ogni luogo di aggregazione nel cuore del paese. «Chiediamo che venga promosso un tavolo di confronto tra la proprietà dei locali, l’amministrazione comunale e il gestore, con l’obiettivo di capire se esistono le condizioni per la prosecuzione dell’attività nella sua sede –spiega il presidente del “Gigante”, Umberto Giudici –. Se questo però non fosse possibile, chiediamo all’Amministrazione di valutare soluzioni alternative».

L’iniziativa dell’associazione è condivisa anche dalla minoranza consiliare di «Lasciamo traccia» guidata la Loris Rodigari. Da parte sua, il Municipio, che sostiene di aver già avuto un’interlocuzione informale con i privati, fa sapere di essere disponibile a un dialogo più ampio. «Siamo aperti a discutere, e stiamo pensando di convocare un’assemblea pubblica sul tema – riferisce il sindaco Ivan Beluzzi –. Detto questo, la decisione della chiusura del “Mini Bar” spetta alla gestione e alla proprietà, non a noi. Io posso dire che la vicenda è complicata anche dal fatto che diversi cittadini si sono lamentati per certi i disagi dovuti agli avventori del bar: maleducazione, schiamazzi e auto parcheggiate male, soprattutto in tarda serata. Siamo intervenuti, e la situazione è sicuramente migliorata. Ma questo è un problema che comunque va affrontato».

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