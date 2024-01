Chiude la storica pasticceria «DueGi» a Trescore

Dopo la pasticceria «Pina» , u n’altra storica pasticceria di Trescore ha abbassato la saracinesca a fine anno: è la pasticceria «DueGi» . Il locale è stato fondato nel 1986 in piazza Dante e ora dopo 38 anni cessa l’attività. «Vado in pensione l’anno prossimo – fa sapere il titolare Giovanni Martinelli, 59 anni , già vice presidente del Consorzio pasticceri bergamaschi per 26 anni – e cederemo l’attività a due collaboratori che porteranno avanti il lavoro seguendo la tradizione. Hanno raccolto il testimone e per un anno sarò il loro dipendente».

La pasticceria «DueGi» è sempre rimasta fedele alle sue radici, conserva nell’arredamento il suo gusto retrò e ha proposto ai suoi clienti dolci dal sapore più tradizionale che sperimentale. La notizia della cessazione dell’attività è stata resa nota su un cartello affisso sulla vetrina: «In una sola parola, grazie a tutti i clienti per averci sostenuto e creduto in noi. Grazie per questi 38 anni insieme, grazie per aver condiviso con noi i vostri traguardi. Grazie alle collaboratrici che si sono susseguite e che ci hanno trattato con amore e rispetto». I clienti più affezionati erano già stati informati della chiusura e per loro la notizia scritta nero su bianco non è stata una novità.