«Cuore di donna», domenica 10 luglio la camminata per vincere il cancro

L’emergenza sanitaria ha fatto saltare le ultime due edizioni della «Val Cavallina in rosa. In cammino contro il cancro», ma non è riuscita a fermarla per sempre. L’associazione «Cuore di donna», con sede a Casazza, ormai diffusa a livello nazionale, ha organizzato per domenica l’atteso ritorno dell’evento benefico. «Useremo l’incasso per finanziare una campagna di screening senologico in Val Cavallina - spiega il presidente dell’associazione Myriam Pesenti -. L’iniziativa è rivolta sia alle donne tra i 30 e i 45 anni, sia alle ragazze tra i 20 e i 30 anni con familiarità per il tumore al seno».