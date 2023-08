Dà in escandescenze al bar e fugge: inseguimento da Far West. Preso 29enne

L’uomo, italiano, è stato arrestato dai militari nella notte tra giovedì e venerdì. I carabinieri sono intervenuti in seguito alla chiamata, trovando l’uomo in stato di alterazione da alcol. Su loro invito, il 29enne ha accettato di tornare a casa a piedi, ma poi lo hanno visto passare in auto.

È nato un inseguimento, con lampeggianti e sirena, fino a quando l’hanno bloccato sotto casa. Lui ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro, per poi risalire in auto e cercare di allontanarsi. Ma è stato fatto uscire dall’abitacolo e i militari sono riusciti a bloccarlo nonostante scalciasse (sono finiti anche a terra). In aula, il 29enne ha snocciolato una versione completamente opposta a quella dei carabinieri.