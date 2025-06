Dimesso il 41enne colpito da un proiettile ad Albano: si cercano 4 uomini

È stato dimesso dall’ospedale di Seriate, dove lunedì sera è stato ricoverato a causa della ferita causata da un proiettile, il 41enne rimasto coinvolto in una lite che, molto probabilmente, si è generata nel sottobosco dello spaccio al confine tra Albano Sant’Alessandro, Montello e San Paolo d’Argon.

La lite e lo sparo

Al culmine del dissidio qualcuno ha estratto un’arma da fuoco e ha sparato, ferendo al fianco il 41enne. Sul preciso movente e sulle persone coinvolte stanno indagano i carabinieri della Compagnia di Bergamo, che lunedì sera sono intervenuti per perlustrare la zona, un’area periferica a cavallo dello svincolo tra la vecchia statale 42 e la superstrada. Il colpo è partito intorno alle 19: un proiettile ha raggiunto di striscio il 41enne marocchino, che non ha riportato ferite gravi e ha raggiunto a piedi la rotatoria sotto la statale per chiedere aiuto. Nella mattinata di ieri è stato dimesso dopo gli accertamenti sanitari all’ospedale Bolognini di Seriate.

Acquisiti i filmati delle telecamere

I carabinieri stanno acquisendo i filmati delle telecamere della videosorveglianza comunale messi a disposizione dalla Polizia locale, ma stando alle prime ricostruzioni sarebbero alla ricerca di quattro marocchini arrivati ad Albano da fuori provincia, per poi darsi alla fuga tra la vegetazione e, forse, sfruttando uno dei convogli in transito lungo i binari che passano proprio tra i campi della zona, nota in paese per essere stata una «piazza» di spaccio, poi smantellata dai carabinieri lo scorso anno.

L’ipotesi degli investigatori