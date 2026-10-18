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Cronaca / Valle Cavallina Domenica 18 Ottobre 2026

Endine Gaiano, fugge in scooter senza patente: denunciato 61enne

L’INSEGUIMENTO. Senza assicurazione né revisione, non si ferma all’alt della Polizia locale e fugge tra sorpassi azzardati e tratti contromano. Fermato a Pian Gaiano, lo scooter è stato sequestrato.

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Endine Gaiano, fugge in scooter senza patente: denunciato 61enne
Lo scooter fermato dalla Locale dopo l’inseguimento

Endine Gaiano

Girava in scooter senza patente, senza assicurazione né revisione. E quando la polizia locale del lago di Endine e della Val Borlezza gli ha intimato l’alt, si è dato alla fuga in velocità, effettuando sorpassi azzardati e manovre pericolose (in alcuni tratti anche contromano) tra la statale 42 e il centro abitato di Endine Gaiano. Fermato nei pressi della rotatoria di Pian Gaiano, un 61enne residente a Entratico (ma di fatto domiciliato a Darfo Boario Terme) è stato identificato, sanzionato e denunciato.

L’operazione risale ai giorni scorsi: a seguito delle segnalazioni generate dal sistema di lettura targhe installato sul territorio, gli agenti avevano evidenziato i transiti sospetti di uno scooter Piaggio, che girava sia senza assicurazione che senza revisione. E dagli accertamenti è anche emerso che il proprietario non aveva mai conseguito la patente. Violazione per cui era già stato sanzionato in passato. Giovedì intorno all’ora di pranzo, nel veder passare lo scooter, gli agenti hanno intimato l’alt al motociclista. Ma invece di fermarsi il 61enne si è dato alla fuga. Fermato dopo diverse manovre pericolose, è stato sanzionato per la mancanza di assicurazione e revisione, oltre che per le violazioni al Codice della strada commesse mentre tentava di non farsi fermare. Sempre per la fuga pericolosa, ma anche per la reiterata guida senza patente, è stato denunciato e il mezzo è finito sotto sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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