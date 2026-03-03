Burger button
Cronaca / Valle Cavallina Martedì 03 Marzo 2026

Far west per la droga a Ranzanico. Tra i quattro arrestati ci sono anche i feriti

LA LITE. Manette per l’accoltellatore italiano accusato di tentato omicidio e per tre albanesi a cui è contestata la rissa aggravata. Tre mesi fa la sparatoria a Solto Collina.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il luogo della rissa in riva al lago d’Endine
Il luogo della rissa in riva al lago d’Endine

Ranzanico

Quattro arresti: tre cittadini albanesi e un italiano, i primi finiti in manette per rissa aggravata, il secondo per tentato omicidio. Uno dei tre stranieri arrestati era finito in ospedale con ferite da arma da taglio: lunedì 2 marzo è stato dimesso, così come l’italiano portato al pronto soccorso con lesioni non gravi.

Leggi anche

L’accoltellamento

Sono i primi provvedimenti presi nel corso delle indagini sull’accoltellamento di domenica 1° marzo a Ranzanico, nell’ambito dell’inchiesta aperta dal pm Antonio Mele e condotta d ai carabinieri della Compagnia di Clusone. La pista seguita è quella del regolamento di conti nel mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un gruppo di italiani e uno di albanesi si sono affrontati fino a che non è esplosa in una violenta lite, al culmine della quale un 27enne albanese è stato ferito a coltellate. È stato portato in ospedale a Lovere dai compagni. Per sfuggire alla loro vendetta, uno degli aggressori, l’italiano poi arrestato, si è gettato nelle acque gelide del lago di Endine. Nella zona dell’accoltellamento sono state trovate alcune dosi di cocaina, gettate prima che arrivassero i carabineri.

Leggi anche

«Abbiamo normalizzato i consumi: non essendo più imminente il pericolo di morte, sembra che assumere sostanze sia tutto sommato normale»

Quanto avvenuto a Ranzanico, messo in fila con altri episodi, a partire dalla sparatoria di inizio dicembre a Solto Collina, a pochi chilometri di distanza, accende i riflettori sulla diffusione di droga, che spesso rimane sottotraccia fino a quando esplode con il suo carico di violenza.

Tra sostanze e violenza

«Credo – analizza Gilberto Giudici, direttore del Servizio multidisciplinare integrato della coop sociale Il Piccolo Principe di Albano S. Alessandro – che i temi siano due. Da una parte, le droghe condiscono la vita di tante persone; dall’altra, la diffusione è notevole e variegata. Per quanto riguarda il primo aspetto, la diffusione costante delle sostanze genera aggressività e violenza che spesso degenerano nella criminalità, con il ferimento, o peggio l’uccisione, di altre persone. La diversità delle droghe in circolazione provoca invece la particolarità del loro spaccio: i cannabinoidi vengono venduti perlopiù tra “peer”, cioè tra pari età, che comprano e vendono per non restare senza la propria dose; la cocaina è perlopiù smerciata da spacciatori e pusher che hanno i loro clienti fissi e la distribuzione avviene quasi “a domicilio”; l’eroina invece è spacciata in boschi o aree appartate».

Il confronto col passato

Rispetto al passato, quando la droga era avvertita come problema sanitario, oggi l’approccio è molto diverso. «Negli anni ‘80 abbiamo sconfitto l’overdose da eroina, ed eravamo convinti di aver sconfitto le droghe – aggiunge Giudici – perché avevamo favorito l’accesso alle strutture sanitarie di tanti eroinomani: di overdose oggi si muore molto meno. E tuttavia abbiamo normalizzato i consumi: non essendo più imminente il pericolo di morte, sembra che assumere sostanze sia tutto sommato normale. Questa è la sfida che oggi abbiamo di fronte, tenuto conto che, e mi viene in mente la vicenda della povera Sara Centelleghe di Costa Volpino, per colpa della droga, assunta o da assumere, arrivano esplosioni di collera e violenza inaudita, anche quando le quantità in gioco sono modeste».

Ranzanico
Bergamo
Costa Volpino
Lovere
Solto Collina
Giustizia, Criminalità
Criminalità Organizzata
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitto armato
Sociale
Povertà
Sara Centelleghe
Giuseppe Arrighetti
Antonio Mele
Gilberto Giudici
Il Piccolo Principe