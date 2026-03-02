La lite a Ranzanico: «Zona calda. Da qui continue segnalazioni, serve più vigilanza»

Tra i primi ad accorrere nella zona del Residence «La Filanda», nel pomeriggio di domenica 1° marzo lungo la strada statale 42, il sindaco Angelo Pizzighini, visibilmente preoccupato. «È da qualche tempo che qui è un continuo susseguirsi di eventi che non ci fanno stare tranquilli», dichiara mentre sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto. E a rovinare i pensieri del primo cittadino sono le continue segnalazioni – anche di spaccio – che arrivano da questa zona del paese. Nelle scorse ore sui social era apparso anche un allarme per possibili furti nelle case, creando ulteriore preoccupazione.

Aggiunge Pizzighini: «Mi sono precipitato qui appena ho saputo dell’aggressione. Ma è da un po’ che ho questo presentimento su sicurezza e ordine pubblico che mi assilla e potrei quasi dire che me l’aspettavo. Non so con precisione come mai, tuttavia è qui attorno a “La Filanda” che c’è sempre qualcosa a preoccuparmi. Come Comune possiamo fare ben poco: abbiamo un solo agente della polizia locale, impossibile riuscire a fronteggiare tutte le situazioni dubbie, difficili o di malaffare».

«È da un po’ che ho questo presentimento»