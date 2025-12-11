Solto Collina, ferito con un colpo di pistola: grave un giovane di 21 anni

Spari nella serata di giovedì 11 dicembre a Solto Collina, dove due giovani sono rimasti feriti, uno in maniera grave. Tutto è accaduto tra la via Sales, la strada che porta a Fonteno, e la zona di San Rocco, in mezzo alla boscaglia. I due giovani coinvolti sono extracomunitari, sembra di nazionalità marocchina. Stando alle primissime informazioni, pare che possa essersi trattato di un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga, ma tutto è ancora da confermare. Gli investigatori sono al lavoro e per il momento non escludono altre piste: di più emergerà dalle dichiarazioni del secondo giovane coinvolto, che non è grave (soccorso in codice verde) e che quindi potrà essere interrogato sull’accaduto.

I Carabinieri di Clusone sul posto L’Elisoccorso di Como

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Clusone e un dispiegamento di soccorritori: due automediche, un’ambulanza della Croce Blu di Lovere, una dei volontari di Santa Maria Assunta di Pisogne ed è arrivato anche l’elicottero da Como. Il ferito più grave, che ha 21 anni, è stato infatti trasportato in ospedale in codice rosso con l’elisoccorso: le sue condizioni sono critiche. Codice verde per l’altro giovane coinvolto, un ventinovenne, colpito all’anca destra.