Cronaca / Val Calepio e Sebino
Venerdì 12 Dicembre 2025
in aggiornamento

Solto Collina, ferito con un colpo di pistola: grave un giovane di 21 anni

IN SERATA. Soccorsi scattati alle 21.30 di giovedì 11 dicembre al confine con Fonteno: ferito all’anca anche un 28enne. Sul posto carabinieri e ambulanze.

Chiara Balducchi
Chiara Balducchi
Redattore
Le Forze dell’ordine a Solto Collina: ferito un giovane di 21 anni
Le Forze dell’ordine a Solto Collina: ferito un giovane di 21 anni

Spari nella serata di giovedì 11 dicembre a Solto Collina, dove due giovani sono rimasti feriti, uno in maniera grave. Tutto è accaduto tra la via Sales, la strada che porta a Fonteno, e la zona di San Rocco, in mezzo alla boscaglia. I due giovani coinvolti sono extracomunitari, sembra di nazionalità marocchina. Stando alle primissime informazioni, pare che possa essersi trattato di un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga, ma tutto è ancora da confermare. Gli investigatori sono al lavoro e per il momento non escludono altre piste: di più emergerà dalle dichiarazioni del secondo giovane coinvolto, che non è grave (soccorso in codice verde) e che quindi potrà essere interrogato sull’accaduto.

I Carabinieri di Clusone sul posto
I Carabinieri di Clusone sul posto
L’Elisoccorso di Como
L’Elisoccorso di Como

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Clusone e un dispiegamento di soccorritori: due automediche, un’ambulanza della Croce Blu di Lovere, una dei volontari di Santa Maria Assunta di Pisogne ed è arrivato anche l’elicottero da Como. Il ferito più grave, che ha 21 anni, è stato infatti trasportato in ospedale in codice rosso con l’elisoccorso: le sue condizioni sono critiche. Codice verde per l’altro giovane coinvolto, un ventinovenne, colpito all’anca destra.

La zona in cui è avvenuto il fatto, tra la via Sales e San Rocco, è una grande area parzialmente boschiva e priva di illuminazione, con diverse attività artigianali e una piazzola di soccorso per l’elicottero. Sul posto c’era anche u n gruppo di giovani che si è rapidamente dileguato all’arrivo delle Forze dell’ordine. Sul posto, fino a tarda ora, hanno operato i carabinieri agli ordini del tenente Maurizio Guadalupi. Si indaga per tentato omicidio, il pubblico ministero di turno è il sostituto procuratore Emanuele Marchisio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solto Collina
Clusone
Como
Lovere
Pisogne
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitto armato
Guerra
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
croce blu
Santa Maria Assunta