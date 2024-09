Fiammata dal fornello, donna si ustiona a Luzzana

È stata investita da un ritorno di fiamma e ha riportato ustioni alle braccia e alle gambe. L’infortunio domestico è avvenuto martedì 3 settembre nel centro abitato di Luzzana, in via Pineta, all’interno di una palazzina. Una donna di 53 anni, verso mezzogiorno, stava preparando il pranzo in casa sua: per cause ancora da accertare, dal fornello si è sprigionato un ritorno di fiamma che l’ha investita. Tra le cause dell’incidente non si esclude il malfunzionamento improvviso dell’impianto. La 53enne non è riuscita a evitare la fiammata e ha riportato ustioni estese..