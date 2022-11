Fiamme dalla canna fumaria, intervento dei vigili del fuoco a San Paolo d’Argon

I vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti nella tarda mattinata di lunedì 14 novembre a San Paolo d’Argon per un incendio sul tetto di un’abitazione. L’allarme è scattato verso mezzogiorno in via delle Alpi e le cause del rogo sono in via d’accertamento. I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme provenienti dalla canna fumaria e hanno bonificato l’area interessata.