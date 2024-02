«Gioco de L’Eco», gli ultimi due premi a Gazzaniga e Albano

«Sono rimasta molto sorpresa quando mi è stata comunicata la vincita. Ero stupita – dice Marina –. In famiglia siamo abbonati da tempo. Mia mamma ha novant’anni e legge ancora il giornale». Quella di Marina, e della sua famiglia, non è la prima vincita: «Con “adWinner”, in questi anni, mi sono aggiudicata due buoni per gli occhiali e uno per il cinema. I miei genitori, una quarantina d’anni fa, sempre grazie a un concorso del giornale, credo ancora basato sui bollini da raccogliere, avevano vinto un impianto hi-fi. Partecipiamo anche al concorso di quest’anno e mi servirebbe l’auto», scherza Marina.