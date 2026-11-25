Gorlago, frontale tra auto e camion sul cavalcavia: traffico in tilt
GLI INCIDENTI. Ferito un 22enne, lunghe code lungo la provinciale 89. A Montello soccorso un ciclista di 42 anni colto da un probabile malore.Lettura meno di un minuto.
Scontro frontale sul cavalcavia di Gorlago, lungo la provinciale 89: è accaduto questa mattina, 25 novembre, intorno alle 7. Sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Il bilancio è di un ferito, un giovane di 22 anni a bordo dell’auto, trasportato all’ospedale di Seriate in condizioni non gravi. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con la circolazione andata in tilt e lunghe code nella zona. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, impegnata nella ricostruzione della dinamica dello scontro. La Polizia locale dei Colli ha raggiunto il cavalcavia per gestire la viabilità. Sul luogo dello schianto sono giunti anche i vigili del fuoco.
Malore a Montello per un 42enne in bici
Momenti di apprensione, intorno alle 7,30, anche a Montello, in via Bergamo, sul confine con San Paolo d’Argon, dove un uomo di 42 anni si è accasciato mentre stava pedalando in bicicletta lungo la pista ciclabile . E’ probabile il malore. Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Brusaporto per rianimarlo . L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.
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