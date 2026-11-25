Scontro frontale sul cavalcavia di Gorlago, lungo la provinciale 89: è accaduto questa mattina, 25 novembre, intorno alle 7. Sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Il bilancio è di un ferito, un giovane di 22 anni a bordo dell’auto, trasportato all’ospedale di Seriate in condizioni non gravi. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con la circolazione andata in tilt e lunghe code nella zona. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, impegnata nella ricostruzione della dinamica dello scontro. La Polizia locale dei Colli ha raggiunto il cavalcavia per gestire la viabilità. Sul luogo dello schianto sono giunti anche i vigili del fuoco.