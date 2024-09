Gorlago piange Diego, volto buono e generoso di Mobili Fucili

«Diego era un grande professionista nel mondo dell’arredamento, ma anche un uomo dal cuore grande, sempre pronto a tendere la mano. Con il cuore rivolto ai suoi collaboratori, è stato un capo che si è sempre preso cura di ogni singolo dipendente, creando un ambiente di lavoro basato su rispetto e fiducia reciproca». La «grande famiglia» del negozio di arredamento Fucili di Gorlago dedica al suo gestore Diego Fucili queste parole commoventi. C’è sgomento nel negozio di via Del Fabbricone, dove lavorano in tutto dodici dipendenti e di cui è titolare la moglie di Diego. L’imprenditore, nativo di Carobbio e residente a Gorlago, è morto nella tarda mattina di martedì 24 settembre all’età di 56 anni all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, per complicazioni sopraggiunte in seguito a un intervento chirurgico.