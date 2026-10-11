Grave incidente tra Albano e Trescore: frontale tra due auto
L’INCIDENTE. Scontro sulla superstrada domenica 11 ottobre dopo le 17. Cinque persone coinvolte, due incastrate nelle auto. Sul posto Vigili del fuoco e 118. Lunghe code.Lettura meno di un minuto.
Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 11 ottobre sulla superstrada tra Albano Sant’Alessandro e Trescore Balneario. Poco dopo le 17, per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate frontalmente.
Cinque le persone coinvolte nell’incidente, due delle quali sarebbero rimaste incastrate all’interno dei veicoli in seguito al violento impatto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, insieme ai soccorritori del 118 con un’auto medica e un’ambulanza, per prestare assistenza alle persone coinvolte. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro e le condizioni dei feriti. Sono in corso le operazioni di soccorso. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni.
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