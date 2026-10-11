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Cronaca / Valle Cavallina Domenica 11 Ottobre 2026
in aggiornamento

Grave incidente tra Albano e Trescore: frontale tra due auto

L’INCIDENTE. Scontro sulla superstrada domenica 11 ottobre dopo le 17. Cinque persone coinvolte, due incastrate nelle auto. Sul posto Vigili del fuoco e 118. Lunghe code.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Monica Armeli
Monica Armeli
Grave incidente tra Albano e Trescore: frontale tra due auto
Incidente sulla superstrada tra Albano Sant’Alessandro e Trescore: sul posto Vigili del fuoco, auto medica e ambulanza

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 11 ottobre sulla superstrada tra Albano Sant’Alessandro e Trescore Balneario. Poco dopo le 17, per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate frontalmente.

Grave incidente tra Albano e Trescore: frontale tra due auto
Lunghe code sulla superstrada tra Albano Sant’Alessandro e Trescore

Cinque le persone coinvolte nell’incidente, due delle quali sarebbero rimaste incastrate all’interno dei veicoli in seguito al violento impatto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, insieme ai soccorritori del 118 con un’auto medica e un’ambulanza, per prestare assistenza alle persone coinvolte. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro e le condizioni dei feriti. Sono in corso le operazioni di soccorso. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni.

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