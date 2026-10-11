Grave incidente tra Albano e Trescore: frontale tra due auto

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 11 ottobre sulla superstrada tra Albano Sant’Alessandro e Trescore Balneario . Poco dopo le 17, per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate frontalmente .

Lunghe code sulla superstrada tra Albano Sant’Alessandro e Trescore

Cinque le persone coinvolte nell’incidente, due delle quali sarebbero rimaste incastrate all’interno dei veicoli in seguito al violento impatto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, insieme ai soccorritori del 118 con un’auto medica e un’ambulanza, per prestare assistenza alle persone coinvolte. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro e le condizioni dei feriti. Sono in corso le operazioni di soccorso. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni.