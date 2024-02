Grave schianto a San Paolo d’Argon, dopo un mese muore 60enne

Massimo Donina, 60enne originario di Ceto e residente a Lozio, in Valle Camonica, è morto in ospedale mercoledì 14 febbraio dopo che i medici hanno tentato di tutto per cercare di salvarlo.

La salma di Donina è stata posta sotto sequestro: verrà restituita alla famiglia per i funerali dopo gli accertamenti disposti dalla Procura di Bergamo per far luce sul grave incidente trasformatosi in tragedia. A bordo del camion, invece, c’era un 56enne di Credaro: quasi illeso nonostante il violentissimo impatto, era uscito dal mezzo pesante da solo