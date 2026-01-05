Burger button
Cronaca / Valle Cavallina
Lunedì 05 Gennaio 2026

La magia dell’inverno, il lago di Endine torna a ghiacciarsi - Le foto

LA CURIOSITÀ. Tra Monasterolo del Castello e Spinone al Lago, il lago di Endine ha iniziato a ghiacciare: dopo diverse notti di temperature rigide, si sono formate le prime lastre di ghiaccio.

Monica Armeli
Monica Armeli
Primo ghiaccio sul lago di Endine
Primo ghiaccio sul lago di Endine

Monasterolo

Un cambiamento lento ma evidente, che trasforma il paesaggio e restituisce l’immagine di un inverno autentico. L’acqua si ferma, i colori si attenuano, scene che attirano curiosi e fotografi: il lago di Endine si sta ghaicciando in queste giornate di gelo.

Ma la bellezza non deve ingannare, soprattutto i pattinatori che amano solcare la superficie lacustre. Per gli amanti del pattinaggio, a Spinone è aperta sino a fine mese una pista di pattinaggio allestita per il secondo anno consecutivo dal Comune. Il ghiaccio del lago, invece, è sottile e instabile: pericoloso per chi ci sale sopra.

Sul lago di Endine
Sul lago di Endine
La magia del lago di Endine
La magia del lago di Endine
Il lago di Endine inizia a ghiacciarsi: nuovi cartelli sono previsti per richiamare l’attenzione
Il lago di Endine inizia a ghiacciarsi: nuovi cartelli sono previsti per richiamare l’attenzione

Nuovi cartelli di avviso arriveranno nei prossimi giorni, per segnalare il rischio e richiamare tutti alla prudenza. Una quiete glaciale, quella del lago di Endine, da ammirare e non da sfidare.

