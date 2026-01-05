Cronaca / Valle Cavallina
Lunedì 05 Gennaio 2026
La magia dell’inverno, il lago di Endine torna a ghiacciarsi - Le foto
LA CURIOSITÀ. Tra Monasterolo del Castello e Spinone al Lago, il lago di Endine ha iniziato a ghiacciare: dopo diverse notti di temperature rigide, si sono formate le prime lastre di ghiaccio.
Monasterolo
Un cambiamento lento ma evidente, che trasforma il paesaggio e restituisce l’immagine di un inverno autentico. L’acqua si ferma, i colori si attenuano, scene che attirano curiosi e fotografi: il lago di Endine si sta ghaicciando in queste giornate di gelo.
Ma la bellezza non deve ingannare, soprattutto i pattinatori che amano solcare la superficie lacustre. Per gli amanti del pattinaggio, a Spinone è aperta sino a fine mese una pista di pattinaggio allestita per il secondo anno consecutivo dal Comune. Il ghiaccio del lago, invece, è sottile e instabile: pericoloso per chi ci sale sopra.
Nuovi cartelli di avviso arriveranno nei prossimi giorni, per segnalare il rischio e richiamare tutti alla prudenza. Una quiete glaciale, quella del lago di Endine, da ammirare e non da sfidare.
