Lago di Endine, alunni e ricercatori del Mario Negri monitorano l’inquinamento delle acque

Come sta il lago di Endine? Gli alunni dell’Istituto comprensivo di Casazza hanno provato a rispondere a questa domanda.

Nella giornata di lunedì 31 marzo hanno raggiunto la riva a Monasterolo del Castello per monitorare l’inquinamento da plastica, guidati dai ricercatori dell’Istituto Mario Negri. Un progetto avviato nel 2023 e sostenuto dal Club Rotary Sarnico e Val Cavallina, con la collaborazione della sezione bergamasca della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee. Con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni sulla possibilità di salvaguardare l’ambiente e contribuire attivamente a mantenere pulito il mondo che abitano.

La raccolta dei campioni

Gli studenti sono stati formati da un team composto dai ricercatori del Mario Negri, della Federazione italiana pesca e dell’Italian institute for planetary health, riguardo le problematiche ambientali, possibili soluzioni e le fasi organizzative di campionamento delle plastiche. Quindi, sulle rive del lago di Endine, sono stati raccolti campioni di plastica e in particolare mesoplastiche tra i 5 millimetri e i 2,5 centimetri.

L’esperienza si concluderà in un incontro in cui gli alunni, con insegnanti e ricercatori, potranno spiegare quanto appreso sul tema ai genitori. Visiteranno poi il dipartimento Ambiente e salute dell’Istituto Mario Negri, a Milano

Gli studenti sono stati divisi in piccoli gruppi e a ciascun gruppo è stata assegnata un’area di circa 1mq da ispezionare, al fine di raccogliere alcune decine di pezzi di plastica per gruppo. Agli studenti è stata poi fornita una scheda di raccolta dati dove riportare i dati del campionamento (numero pezzi raccolti, dimensione, colore). Durante la giornata sono stati prelevati anche campioni di acqua del lago per mostrare alle classi i metodi utilizzati dai ricercatori nell’analisi ambientale.