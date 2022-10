Lame in azione sui canneti del lago d’Endine

Lungo le coste del lago d’Endine da qualche giorno hanno iniziato a imperversare gli ormai celebri «Truxor», i mezzi anfibi in possesso della Mpl, la ditta completamente pubblica che fa da braccio operativo dell’Autorità di bacino dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro. A bordo delle macchine di fabbricazione svedese gli operai sono entrati in azione per eseguire un ampio sfalcio di canneti, soprattutto quelli che si trovano nella parte settentrionale del lago. Stando alle previsioni del progetto curato dalla società «Graia», con sede a Varese, lo sfalcio interesserà una superficie di oltre 44mila metri quadri di una vegetazione che va tenuta sotto controllo per evitare il sorgere di fenomeni d’impaludamento . Il grosso del lavoro sarà completato entro febbraio – spiega l’amministratore unico di Mpl Marco Terzi –, e il resto presumibilmente nell’autunno dell’anno prossimo».