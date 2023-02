Lavori per l’acquedotto sulla statale 42 a Endine, senso unico alternato dal 13 febbraio

Cantiere in arrivo sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, nel territorio di Endine Gaiano. Lunedì 13 febbraio, infatti, inizieranno i lavori di posa di un nuovo tratto di acquedotto, lungo circa 200 metri. La tubazione in ghisa, del diametro di 700 millimetri, fa parte dell’Acquedotto dei Laghi , principale tubazione della Val Cavallina. Il prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, ha convocato ieri una riunione di coordinamento per analizzare le prevedibili criticità e individuare possibili correttivi per mitigare i disagi sulla circolazione. Al vertice hanno preso parte i rappresentanti di Uniacque Spa e Anas Spa, i sindaci dei Comuni di Endine Gaiano, di Lovere, Costa Volpino, Ranzanico, Sovere e Spinone al Lago, la Provincia di Bergamo, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale.