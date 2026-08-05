Malore in bici sulla salita di Ranzanico: salvato dai soccorritori con il massaggio cardiaco
L’INCIDENTE. È accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 5 agosto, lungo via Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Stava affrontando in bicicletta la salita di Ranzanico quando è stato colto da un improvviso malore ed è caduto a terra. È accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 5 agosto, lungo via Bergamo.
Il ciclista, un uomo di Gazzaniga classe 1953, è stato soccorso tempestivamente dagli operatori sanitari, che hanno avviato le manovre di rianimazione praticandogli il massaggio cardiaco. Un intervento rapido e decisivo, che gli ha salvato la vita.
L’allarme è scattato poco dopo le 10. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’auto medica e l’elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo, di 72 anni, è stato trasportato all’ospedale di Lovere per le cure e gli accertamenti del caso.
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