Malore in bici sulla salita di Ranzanico: salvato dai soccorritori con il massaggio cardiaco

Stava affrontando in bicicletta la salita di Ranzanico quando è stato colto da un improvviso malore ed è caduto a terra. È accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 5 agosto, lungo via Bergamo.

Il ciclista, un uomo di Gazzaniga classe 1953, è stato soccorso tempestivamente dagli operatori sanitari, che hanno avviato le manovre di rianimazione praticandogli il massaggio cardiaco. Un intervento rapido e decisivo, che gli ha salvato la vita.