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Cronaca / Valle Cavallina Domenica 09 Agosto 2026

Pecore smarrite a Cenate Sotto, recuperate dai vigili

LIETO FINE. Un passante le ha notate in un edificio in ristrutturazione: si erano allontanate dal gregge di un pastore di passaggio.

Lettura meno di un minuto.
Monica Armeli
Monica Armeli

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Pecore smarrite a Cenate Sotto, recuperate dai vigili
Le pecore avevano trovato rifugio in un edificio in ristrutturazione

Cenate Sotto

Tre pecore in fuga dal gregge sono state recuperate sabato 8 agosto dalla polizia locale dell’Unione dei Colli a Cenate Sotto. Erano circa le 12,30 quando al comando è arrivata la segnalazione di un cittadino che aveva notato alcuni animali all’interno di un edificio in ristrutturazione, in via San Rocco.

Il recupero

La pattuglia è intervenuta e ha trovato le tre pecore all’interno dell’edificio. Gli animali avevano la classica targhetta numerata applicata alle orecchie, elemento che ha permesso agli agenti di avviare rapidamente le ricerche del proprietario. Attraverso la centrale operativa è stato contattato il servizio veterinario dell’ Ats, che ha fornito il numero del veterinario reperibile. Quest’ultimo, grazie alla targhetta identificativa, è riuscito a risalire al proprietario: un pastore di Zandobbio, che si trovava di passaggio a Cenate Sotto e aveva perso le tre pecore. Il pastore è quindi arrivato sul posto, ha recuperato le tre «fuggitive» e le ha riportate al resto del gregge. Una piccola fuga terminata fortunatamente senza conseguenze.

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