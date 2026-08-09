Pecore smarrite a Cenate Sotto, recuperate dai vigili

Il recupero

La pattuglia è intervenuta e ha trovato le tre pecore all’interno dell’edificio. Gli animali avevano la classica targhetta numerata applicata alle orecchie, elemento che ha permesso agli agenti di avviare rapidamente le ricerche del proprietario. Attraverso la centrale operativa è stato contattato il servizio veterinario dell’ Ats, che ha fornito il numero del veterinario reperibile. Quest’ultimo, grazie alla targhetta identificativa, è riuscito a risalire al proprietario: un pastore di Zandobbio, che si trovava di passaggio a Cenate Sotto e aveva perso le tre pecore. Il pastore è quindi arrivato sul posto, ha recuperato le tre «fuggitive» e le ha riportate al resto del gregge. Una piccola fuga terminata fortunatamente senza conseguenze.