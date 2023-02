Per il passaggio a livello malcontento in paese. Un’assemblea lunedì 27 febbraio

Non c’è pace per i residenti di via Santuario ad Albano Sant’Alessandro, il passaggio a livello spacca a metà il paese con code interminabili che arrivano anche lungo via Tonale. Le attese dei mezzi fermi davanti alla sbarra si protraggono fino a mezz’ora e il problema sembra peggiorare di settimana in settimana. L’Amministrazione comunale ha lanciato più volte appelli alla Rete ferrovie italiane (Rfi). Si chiede una soluzione urgente. Per tenere alta l’attenzione sulla questione, il Comune ha organizzato un’assemblea lunedì 27 febbraio alle 20.30 nella sala consiliare.