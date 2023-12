Picchia una donna in strada e la rapina, poi scaglia una sedia addosso ai carabinieri: arrestato 51enne

Alle 22.20 del 5 dicembre, una passante ha segnalato un uomo che tirava per i capelli una donna a Gorlago. All’arrivo dei carabinieri, il presunto aggressore era seduto sul marciapiede, mentre la donna si era rifugiata terrorizzata in un ristorante vicino.

Il sospetto è stato così portato nella Stazione dei carabinieri di Grumello del Monte, dove, durante la compilazione degli atti, ha dato in escandescenza, colpendo ripetutamente i militari con una sedia in legno. I carabinieri hanno dovuto usare il «taser» per immobilizzarlo e due di loro sono rimasti lievemente contusi.

Nel frattempo, la donna, una 48enne originaria di Verona, riferiva in una denuncia ai carabinieri di essere stata picchiata violentemente e derubata di un cellulare e di una piccola somma di denaro contante. Dopo le formalità di rito, il 51enne pregiudicato, è stato trattenuto in attesa del rito per direttissima, durante il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.