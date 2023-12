Raptors Valcavallina Rugby nel mirino dei ladri: nella sede 24 furti in 3 anni

La sede Raptors Valcavallina Rugby, in via Damiano Chiesa a Trescore è di nuovo nel mirino dei ladri. Lunedì pomeriggio, 4 dicembre, e nella notte tra lunedì e martedì, i locali sono stati bersagliati. Si tratta dell’ennesimo colpo: 24 sono i furti messi a segno nell’arco di tre anni, tanto che la società è dovuta correre ai ripari mettendo delle sbarre. Ma anche questo, evidentemente, non è bastato a fermare i ladri che hanno colpito non una, ma per due volte, a distanza di qualche ora.

Due raid che, con molta probabilità, hanno la stessa firma. La responsabile del settore giovanile, Noemi Leoni fa sapere: «Una decina di giorni fa avevano rubato il “fungo” per il riscaldamento esterno e avevano tagliato il tendone per rubare il cannone spara aria. Quelle attrezzature servivano per scaldare l’ambiente durante il terzo tempo delle partite dei bambini. Ora, lunedì pomeriggio sono entrati superando le sbarre che abbiamo installato, hanno danneggiato il cilindretto dell’apertura, non so come abbiano fatto. Questa volta sembravano molto ben organizzati: hanno addirittura tolto le plafoniere e tirato i cavi per far saltare la corrente, in modo da restare al buio per non essere notati. Quando la sera siamo arrivati in sede per una riunione, abbiamo trovato tutto in aria e al buio. Hanno rubato qualcosa nel pomeriggio, ma forse sono stati disturbati e poi hanno completato l’opera la notte».