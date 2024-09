San Paolo d’Argon, camper si ribalta sulla statale: strada chiusa per tre ore

Attimi di paura domenica sera a San Paolo d’Argon, lungo la strada statale 42, per il ribaltamento di un camper. L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30, quando il mezzo s’è ribaltato per cause anche in fase di accertamento. Illese le tre persone coinvolte: una donna di 69 anni, un uomo di 73 e un bambino di 7. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Bergamo. La donna e il bambino sono stati accompagnati in ospedale in codice verde. Per consentire le operazioni di soccorso e il recupero del mezzo la strada è stata chiusa per circa tre ore.