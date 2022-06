San Paolo d’Argon, malore in auto allo stop: gara di aiuti, donna soccorsa con il defibrillatore

La giusta preparazione, un defibrillatore nei paraggi e una corsa contro il tempo per salvare una vita. Pomeriggio di apprensione sabato a San Paolo d’Argon per un’automobilista che si è sentita male mentre stava guidando. La donna è poi stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Si trovava al volante della sua autovettura quando è stata colta da un malore, a San Paolo d’Argon. La signora, F. E., classe 1960 e residente a Zandobbio, pare che intorno alle 14,30 abbia avuto un attacco cardiaco mentre procedeva lungo la via Nazionale. Ferma a uno Stop, non è riuscita a ripartire e si è accasciata sul volante. Per fortuna la figlia che era con lei, seduta sul sedile anteriore destro, è riuscita a tirare il freno a mano e a evitare che l’auto potesse proseguire la sua marcia, coinvolgendo altri veicoli. Ha poi dato l’allarme.