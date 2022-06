Siccità: l’eccezione del lago di Endine

Chi andasse a passeggiare lungo le rive del lago d’Endine non noterebbe, in questi giorni, grandissimi segni di sofferenza. La siccità che sta attanagliando il Nord Italia non ha certo risparmiato l’alta Val Cavallina, eppure il livello delle acque non è crollato. E se alcuni abitanti sostengono che qualche porzione di costa sia più scoperta del solito, l’idrometro in località Moj a Monasterolo del Castello, accanto al ristorante «La Casa del Pescatore», indica pur sempre una ventina di centimetri sopra lo zero.