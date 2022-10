«Sotto e sopra Cenate»: Pasinetti riporta sui colli la marcia della solidarietà

Non si ferma la voglia di marciare per mettersi alla prova e aiutare la comunità. Così dopo che l’emergenza Covid, nel 2020, aveva messo fine dopo 21 anni alla marcia non competitiva «Tra i santuari di Cenate e l’Oasi del Wwf» che radunava migliaia di partecipanti, l’iniziativa ritorna con un nuovo sprint. A raccogliere il testimone dei precedenti organizzatori, «I ragazzi del ’999», è proprio uno degli ex «Ragazzi», Fabio Pasinetti, non vedente, classe ’56, presidente del gruppo podistico per alcuni anni. L’iniziativa è stata rimessa in pista e si parte oggi, domenica 2 ottobre, su un percorso tra i colli di Cenate.