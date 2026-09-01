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Cronaca / Valle Cavallina Martedì 01 Settembre 2026

Spinone al Lago, investita da una moto sulle strisce pedonali: muore 78enne

LA TRAGEDIA. L’incidente poco dopo le 9 sulla Statale 42. Inutili i soccorsi per la donna, travolta a Spinone al Lago. Strada chiusa in mattinata verso Lovere.

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Redazione Web
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Spinone al Lago, investita da una moto sulle strisce pedonali: muore 78enne
Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e l’elisoccorso decollato da Milano

Spinone

È morta la donna investita nella mattinata di martedì 1° settembre lungo la Statale 42 a Spinone al Lago. La vittima aveva 78 anni: si tratta di una villeggiante di Monza con casa a Ranzanico.

L’allarme è scattato intorno alle 9.12. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento: la donna è stata travolta da una moto guidata da un 58enne mentre la 78enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’uomo è rimasto illeso nell’incidente.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime e, nonostante i tentativi dei soccorritori, per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul luogo dell’investimento.
Allertati anche i carabinieri di Clusone, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

Spinone al Lago, investita da una moto sulle strisce pedonali: muore 78enne
La moto coinvolta nell’investimento mortale

Statale 42 chiusa verso Lovere

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è stata chiusa nella mattinata in direzione Lovere all’altezza della rotonda di Spinone al Lago, con ripercussioni sulla viabilità della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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