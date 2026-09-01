Spinone al Lago, investita da una moto sulle strisce pedonali: muore 78enne

È morta la donna investita nella mattinata di martedì 1° settembre lungo la Statale 42 a Spinone al Lago. La vittima aveva 78 anni: si tratta di una villeggiante di Monza con casa a Ranzanico.

L’allarme è scattato intorno alle 9.12. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento: la donna è stata travolta da una moto guidata da un 58enne mentre la 78enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’uomo è rimasto illeso nell’incidente.