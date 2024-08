Stop ai black out con le linee interrate, dopo anni Cenate Sopra ora vede la luce

La sindaca Claudia Colleoni, insieme al primo cittadino di Trescore, Danny Benedetti, a fine luglio avevano incontrato il nuovo responsabile dell’Unità territoriale Bergamo di «E-distribuzione» per cercare di mettere fine a disagi e disservizi dei loro territori, ma a dare una «scossa» ai lavori è stato il forte temporale abbattutosi sulla Val Cavallina nel pomeriggio di giovedì 1 agosto. In quell’occasione, per via del forte vento, un albero era caduto e aveva tranciato i cavi della linea in zona via Sant’Ambrogio, lasciando quindi gli abitanti della frazione in collina senza energia elettrica per diverse ore. «Visti i disagi subìti dalla cittadinanza, con l’ennesimo black out, “E-distribuzione” prevede di finanziare il completamento della posa della linea interrata di media tensione tra la cabina di via Verdi e la cabina di via Valcalchera – si legge nella nota scritta a quattro mano dai due primi cittadini –. Questo anello di collegamento mette in sicurezza la cabina di via Valcalchera permettendole di essere alimentata da due diverse linee di media tensione. Nei prossimi mesi “E-distribuzione” completerà i lavori sulla linea di via Sant’Ambrogio per la sostituzione dei cavi con cavi più resistenti e la posa di organi di manovra per il telecontrollo, lavori che porteranno a avere una linea più efficiente ed evitare le continua interruzioni di energia elettrica».