Stop violenze e bullismo, la Polizia locale dei Colli fa prevenzione a scuola

Anche la polizia locale scende in campo per il contrasto alla violenza di genere e al bullismo. Un intervento che passa attraverso la prevenzione, la diffusione di modelli culturali ed educativi rivolti ai giovani. Con questi obiettivi la polizia intercomunale dell’Unione dei Colli propone alle scuole del territorio degli incontri formativi per studenti che si svolgeranno nella prossima primavera in accordo con gli istituti scolastici.