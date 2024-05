Sul lago d’Endine la sfida delle barche a vela radiocomandate

La Regata nazionale

Alla competizione partecipano sedici concorrenti provenienti da tutta Italia, tra cui il campione in carica Paolo Coppa di Genova: «Abbiamo persone che vengono da Roma, Verona, Milano, Genova – spiega William Bovi, presidente dell’associazione che ha organizzato l’evento, il “G. R. E. - Gruppo Radiovela di Endine” –. E alcuni, ma non molti, anche da Bergamo». Caratterizzata da modelli monotipo, cioè uguali per tutti, con la conseguenza di esaltare le abilità manuali dei singoli radiopiloti, la gara prosegue fino a domenica 19, sempre allo stesso orario di sabato, tra le 11 e le 16, chiudendosi con la premiazione del vincitore. Quella in corso è la quarta edizione della regata, che si è sempre svolta sul lago d’Endine. «Abbiamo scelto questo specchio d’acqua perché è perfetto – conclude Bovi –. L’Endine è un lago calmo, senza onde, e i modelli radiocomandati possono solcarlo senza problemi».