Torna «Maturi al punto giusto», i ragazzi in dialogo con gli adulti: c’è ancora tempo per iscriversi

Le testimonianze e i temi

«Maturi al punto giusto», uno scatto dell’edizione 2023

(Foto di Gian Vittorio Frau)

Cosa significa essere persone mature? La riflessione animerà la mattinata del 15 novembre all’Abbazia di San Paolo d’Argon (dalle 9 alle 12,30), quando i ragazzi potranno incontrare e dialogare con adulti testimoni di esperienze significative da condividere e idee buone da trasmettere attraverso il racconto di sé in prima persona e in modo concreto e autobiografico. «Un momento di riflessione e dialogo – sottolinea Daniela Noris, direttrice dell’Ufficio diocesano per la pastorale della scuola – per mettere a fuoco che cosa significa diventare maturi, per mettere a fuoco obiettivi, sogni e desideri». L’organizzazione della mattinata è all’insegna della condivisione. I ragazzi, divisi in gruppi e nella modalità più informale della tavola rotonda, ascolteranno i racconti dei testimoni su come si raggiunge la maturità attraverso le scelte e le esperienze della vita, i cambiamenti che sono accaduti, quelli voluti e cercati e quelli improvvisi e imprevedibili. Lo sfondo tematico di «Maturi al punto giusto 2024» vuole affrontare in particolare il tema della paura e del coraggio, due facce della stessa medaglia, compresenti quando si affacciano scelte ed eventi importanti della vita. «Pensiamo che le paure possano essere ospitate in un dialogo aperto, affinché con e per i ragazzi sia un momento di ascolto incoraggiante e di speranza», spiegano gli organizzatori. Al termine della mattinata ogni ragazzo avrà incontrato quattro testimoni: interverranno persone provenienti da mondi diversi, dallo sport al management aziendale, dai servizi alla persona al mondo dello spettacolo». «Ognuno di loro ha una storia da raccontare – racconta Daniela Noris –. C’è stata una scelta molto attenta di figure che possono offrire un messaggio di speranza e positività: la vita riserva sorprese e ostacoli, l’importante è trovare un modo personale per affrontarli».