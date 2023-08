Tragedia a Endine, 17enne muore investito da un furgone - Foto

È successo in via Cavenaghi, la strada che costeggia il lago, poco dopo piazza San Felice. Il giovane, Andrea Dellanoce, 17enne di San Felice, frazione di Endine, è stato travolto da un furgone, guidato da un 25enne del posto.

Andrea Dellanoce

Il ragazzo, solito fare delle passeggiate la sera nella zona vicino a casa, forse per prendere un po’ di fresco in queste calde giornate, è stato investito dal furgone che stava viaggiando da Monasterolo verso Endine. Sulla carreggiata non ci sono segni di frenata, il furgone ha finito la sua corsa contro una vettura posteggiata sul ciglio della strada che, con effetto domino, ha urtato altre due macchine e abbattuto un palo. Dalle indagini effettuate dai carabinieri, sopra la norma il tasso alcolemico nel sangue per l’autista del furgone.