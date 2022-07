Travolto in bici, lunedì la preghiera al centro islamico. Poi Sofian sarà sepolto in Marocco

Sarà sepolto in Marocco, il Paese d’origine della sua famiglia, Sofian Bahri, lo studente di 16 anni, di Cenate Sotto, morto a seguito di un incidente in provincia di Mantova. Il giovane era stato travolto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 giugno a Bagnolo San Vito: Sofian stava pedalando in sella di una bicicletta quando è stato centrato da un automobilista che non l’ha visto in tempo.