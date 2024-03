Una notte sulla provinciale 76 per salvare i bufo bufo - Il video

I dati raccolti fin qui dicono che il lavoro non manca. Stando all’ultimo aggiornamento, risalente a mercoledì (6 marzo), i Bufo Bufo salvati in discesa verso il lago ammontano 7171, di cui 2295 femmine e 4876 maschi; mentre quelli salvati in risalita verso i boschi sono 4339, di cui 2685 femmine e 1714 maschi. Nella sola serata di ieri (6 marzo), a cui hanno partecipato 14 «civili», un volontario dell’antincendio boschivo e 4 Gev (2 della Provincia di Bergamo, una della Comunità montana della Val Seriana e una del Parco dell’Adamello), i salvataggi sono stati invece 727 verso il lago e 859 verso il monte, a cui vanno aggiunti quelli di tre rane di Lataste, di cui una in discesa.