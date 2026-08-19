Videolottery, licenza revocata a Trescore Balneario: irregolarità in quattro locali
I CONTROLLI. Controlli della Polizia di Stato sugli apparecchi da gioco a Bergamo e provincia. Revocata l’autorizzazione a una società di Trescore Balneario; contestazioni anche a Bergamo, San Paolo d’Argon e Albino.Lettura meno di un minuto.
Proseguono i controlli della Polizia di Stato di Bergamo sugli esercizi che ospitano apparecchi da gioco, con particolare attenzione alle Video Lottery Terminal e alle norme a tutela delle fasce più vulnerabili. Il 10 agosto il Questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì, ha revocato la licenza a una società di Trescore Balneario, dopo che gli accertamenti avevano evidenziato il venir meno delle condizioni previste per l’autorizzazione.
Secondo quanto emerso dai controlli della Questura, effettuati a giugno e poi confermati dalla Polizia Locale, il locale risultava gestito di fatto come un normale bar: tra le 7 e le 7.30 circa 30 persone erano entrate soltanto per consumare alimenti e bevande. All’esterno era presente anche l’insegna «Caffetteria».
La normativa non consente l’installazione delle Vlt come attività accessoria di un esercizio di somministrazione. I controlli sono proseguiti anche in altri quattro locali tra città e provincia. A Bergamo sono stati trovati apparecchi accesi fuori dall’orario consentito e mancava la cartellonistica sul divieto di fumo; a San Paolo d’Argon e Albino sono state invece rilevate pubblicità sulle vincite. Sono in corso ulteriori approfondimenti amministrativi.
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