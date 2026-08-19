Videolottery, licenza revocata a Trescore Balneario: irregolarità in quattro locali

Proseguono i controlli della Polizia di Stato di Bergamo sugli esercizi che ospitano apparecchi da gioco, con particolare attenzione alle Video Lottery Terminal e alle norme a tutela delle fasce più vulnerabili. Il 10 agosto il Questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì, ha revocato la licenza a una società di Trescore Balneario, dopo che gli accertamenti avevano evidenziato il venir meno delle condizioni previste per l’autorizzazione.

Secondo quanto emerso dai controlli della Questura, effettuati a giugno e poi confermati dalla Polizia Locale, il locale risultava gestito di fatto come un normale bar: tra le 7 e le 7.30 circa 30 persone erano entrate soltanto per consumare alimenti e bevande. All’esterno era presente anche l’insegna «Caffetteria».