Cavi rotti sotto il peso della neve: a Colere gli impianti sono bloccati

Due giorni di chiusura. Proprio nel cuore della stagione. Mentre dal cielo arrivava il conforto di nevicate abbondanti (oltre i 60 centimetri a quota 1.500 metri, oltre gli 80 a quota duemila), gli impianti di Colere hanno dovuto fermarsi a causa di un guasto alla linea elettrica.Un brutto colpo per la stazione sciistica scalvina, completamente rinnovata da pochi mesi, e che sta viaggiando su numeri buoni. «Nell’ultimo periodo abbiamo avuto mediamente 500 presenze al giorno nei feriali e 1.800 al giorno nei festivi» riferiscono i gestori. Dopo la chiusura di venerdì causa maltempo, sabato e domenica gli impianti di risalita rimangono fermi a causa di un guasto alle linee elettriche, che ha lasciato senza fornitura di energia tutto il comprensorio, compresi i rifugi in quota.

Il guasto

«Già un mese fa avevamo segnalato che un cavo della corrente, nella zona di Cima Bianca (nella parte alta degli impianti), si era srotolato e strappato – spiegano i gestori del comprensorio –. E-Distribuzione ci ha comunicato che l’intervento di sistemazione sarebbe avvenuto la prossima estate. Nel frattempo, però, la neve dei giorni scorsi ha fatto appesantire i cavi già danneggiati, che si sono strappati completamente». Sono rimasti così senza corrente seggiovie e rifugi, ma non solo. «Tutto il paese è rimasto senza linee telefoniche, perché le antenne si trovano in quota. Noi per fortuna siamo serviti dalla fibra ottica, dunque abbiamo i centralini e internet attivi».

La riparazione

Non è stato possibile svolgere subito l’intervento di riparazione: «L’abbondante nevicata in corso ha causato il formarsi di grossi manicotti di ghiaccio che, staccandosi e cadendo a terra, hanno provocato il danneggiamento di uno dei conduttori di linea - spiegano i referenti di Enel -. Il personale di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, non è riuscito al momento a rimuovere la situazione critica. L’impresa intervenuta questa mattina (ieri, ndr) non è riuscita ad accedere per la presenza abbondante di neve. Al momento pertanto non ci sono previsioni celeri di ripristino visto che è prevista ancora neve in quota». Rimane nei gestori il rammarico per le giornate perse. «Avevamo segnalato più volte il problema: rimandando l’intervento ci hanno costretto a chiudere proprio nel fine settimana di Carnevale».

La riapertura