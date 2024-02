Colere, scialpinista cade in una voragine: recuperato dall’elicottero, salvo

È stato necessario l’intervento del Soccorso piste di Colere e del Soccorso alpino del Cnsas di Schilpario, ma anche di un elicottero decollato da Sondrio, martedì 13 febbraio mattina a Colere per recuperare uno scialpinista che si era avventurato in una zona pericolosa ed è rimasto bloccato. L’uomo si trovava nella zona ai piedi del Monte Ferrante, fuori dai tracciati delle piste, in un’area dove nei giorni scorsi è sceso circa un metro di neve. Passando al di sopra di un cumulo lasciato da una delle piccole valanghe che scendono dal Ferrante, lo scialpinista è finito in una voragine, dalla quale non è più riuscito ad uscire da solo. L’elicottero è intervenuto intorno alle 11,30 per toglierlo dal buco in cui era precipitato e riportarlo sul tracciato. L’uomo fortunatamente non ha riportato alcuna lesione e ha dunque proseguito a sciare con le proprie gambe, senza aver bisogno di essere trasportato in elicottero.