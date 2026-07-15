Luci alla diga del Gleno tra sport e solidarietà

Sarà la diga del Gleno la protagonista del fine settimana in Valle di Scalve: per tre giorni, da venerdì a domenica, i ruderi del manufatto crollato il 1° dicembre 1923 saranno al centro di una serie di iniziative sportive e non solo. Si parte venerdì 17 luglio, con il primo dei tre appuntamenti annuali di accensione dell’illuminazione emozionale della diga.

Nato da una donazione dell’associazione di imprenditori Scalve Mountain, l’impianto è oggi di proprietà del Comune di Vilminore, a cui è stato donato ufficialmente lo scorso anno. Per il 2026, sono tre le date di accensione in programma: oltre a questo venerdì, anche le sere del 15 agosto e del 12 settembre. «Ormai è diventata un’iniziativa tradizionale, che richiama sempre molta gente», sottolinea il sindaco Pietro Orrù.

Venerdì l’accensione

Venerdì l’accensione dell’impianto di illuminazione si unirà alla seconda edizione della «Gleno Vertical», gara di corsa in montagna che conduce gli atleti dal centro di Vilminore (dove la partenza è fissata alle 20,30) fino ai ruderi della diga, lungo un percorso di circa cinque chilometri, con oltre 500 metri di dislivello. All’arrivo, intorno alle 21,30, la serata alla diga sarà allietata dai canti del coro Ana Valle di Scalve.

Sabato spazio alla quarta edizione della «Must - Memorial Ultra Scalve Trail», manifestazione di trail-running organizzata da Fly-Up Sport in collaborazione con associazioni del territorio. Nata nell’anno del centenario del disastro del Gleno per fare memoria riunendo atleti e appassionati della montagna, la gara ha una versione lunga da 47 chilometri e una corta da 23.

Domenica doppio appuntamento nella piana della diga: torna la «Giornata del sorriso», organizzata dall’associazione benefica «Il Sorriso di Michele», nata per ricordare Michele Morzenti, giovane di Barzesto scomparso nel dicembre 2020. «Ogni anno l’associazione raccoglie fondi e li destina a un’iniziativa benefica - ricorda il sindaco Orrù -. Quest’anno, per esempio, hanno finanziato il “Summer camp” organizzato per i nostri ragazzi».

Messa per Michele

Alle 10,30 verrà celebrata una Messa in ricordo di Michele e di tutti i giovani della valle, mentre alle 12 verrà tagliato il nastro del nuovo chiosco del Gleno, realizzato dal Comune di Vilminore, anche grazie a un finanziamento regionale, e già attivo dall’inizio della stagione estiva.